POL-NB: Brandsätze auf Autos vor dem Stralsunder Revier gezündet

Stralsund (ots) - Heute Morgen gegen 04:40 Uhr hat es einen Brandanschlag auf

mehrere Fahrzeuge vor dem Stralsunder Polizeihauptrevier in der Böttcherstraße

gegeben. Dabei wurden drei Pkw vollständig beschädigt - ein Streifenwagen und

zwei private Fahrzeuge von Polizeibeamten. Der Schaden wird derzeit auf etwa

40.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.



Zum Löschen der Fahrzeuge war die Berufsfeuerwehr Stralsund mit einem

Löschfahrzeug im Einsatz.



Zu einem möglichen Motiv der Tat können noch keine Angaben gemacht werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Trotz sofortiger Nahbereichsfahndung wurden bisher keine Tatverdächtigen

festgestellt.



Wer sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen kann, wendet sich bitte an das

Polizeihauptrevier Stralsund 03831 / 28900, die Internetwache der Landespolizei

M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle.



