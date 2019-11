POL-HRO: Achtung - erneut falscher Polizist am Telefon

Schwerin (ots) -



In Schwerin hat am späten Montagabend ein falscher Polizist am

Telefon vermehrt ältere Menschen belästigt.



In mehreren Fällen rief der Unbekannte die Bürger an und teilte mit,

dass eine angebliche Diebesbande durch die Polizei festgenommen

wurde.



Schritt für Schritt versucht der falsche Polizist, das Vertrauen des

Angerufenen zu erschleichen. Schließlich wird sogar nach etwaigen

Wertgegenständen in der Wohnung gefragt.



Die Polizei rät dringend zur Vorsicht.



Der Unbekannte ist vermutlich weiterhin mit dieser Betrugsmasche

unterwegs.



Lassen Sie nie Fremde in ihre Wohnung, von denen Sie nicht wissen,

wer sie sind.



Kriminalbeamte können sich an ihrer Wohnungstür jederzeit mit dem

Dienstausweis der Polizei bzw. der Kripomarke ordnungsgemäß

legitimieren.



Sollten Sie ebenfalls ähnliche Anrufe erhalten, melden Sie sich bitte

bei der Polizei.





