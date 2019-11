POL-HRO: Schwer verletzter Mann in der Rostocker Südstadt aufgefunden - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Rostock (ots) - Nachdem ein 45-jähriger Mann in der Nacht zum 23.11.2019 in der

Rostocker Südstadt verletzt aufgefunden wurde, ermittelt jetzt die

Kriminalpolizei. Der 45-Jährige musste notoperiert werden. Lebensgefahr besteht

nicht mehr. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann Opfer einer

körperlichen Auseinandersetzung wurde. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe.



Zu der Auseinandersetzung kam es offenbar in der Nacht vom Freitag, den

22.11.2019 zum Samstag, 23.11.2019 im Bereich der Erich-Schlesinger-Straße. In

der Folge wurde der Geschädigte in hilflosem Zustand in der Nähe des

Studentenklubs ´Zwischenbau´ durch Mitarbeiter des Klubs und einen männlichen

Zeugen aufgefunden. Anschließend wurde der 45-Jährige durch den Rettungsdienst

ins Krankenhaus eingeliefert.



Da die Umstände der Beibringung der Verletzungen bei dem Geschädigten derzeit

noch völlig unklar sind, bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe.



Es werden Zeugen gesucht, die in der E.-Schlesinger-Straße im oder beim dortigen

´ST-Klub´ und /oder im/beim Klub ´Zwischenbau´ bzw. in angrenzenden Bereichen

Auseinandersetzungen zwischen zwei oder mehreren Personen beobachtet haben.

Insbesondere wird der männliche Zeuge gesucht, der zusammen mit dem Mitarbeiter

des Klubs ´Zwischenbau´ dem Opfer geholfen hatte.



Hinweise nehmen die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter der

Telefonnummer 038208/888-2222, jede andere Polizeidienststelle sowie die

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



