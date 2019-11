POL-HST: Hoher Sachschaden bei Brand eines Mehrfamilienhauses in Wüstenhagen

Wüstenhagen/ Kummerow (ots) - Am heutigen Montag, den 25.11.2019 kam es in

Wüstenhagen bei Kummerow zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses, bei dem

erheblicher Sachschaden entstand.



Gegen 09:45 Uhr bemerkte eine Bewohnerin des Gebäudes mit drei Wohneinheiten

Flammen im nicht ausgebauten Dachboden und wählte umgehend den Notruf. Der Brand

dehnte sich innerhalb kürzester Zeit auf das gesamte Gebäude aus. Die Feuerwehr

Stralsund sowie die Freiwilligen Feuerwehren Niepars, Preetz, Velgast, Löbnitz,

Prohn, Pantelitz und Groß Kordshagen waren mit mehr als 50 Kameraden im Einsatz.

Sie konnten den Brand nach etwa fünf Stunden löschen. Alle Bewohner konnten sich

selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Das Gebäude ist

unbewohnbar, so dass die Geschädigten anderweitig untergebracht werden mussten.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 200.000 Euro geschätzt.



Zur Brandursache können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird

ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.



