POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

B122 (ots) - Am, 25.11.2019 gegen 11:55 Uhr ist es auf der B122 zwischen Canow

und Wustrow zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem zwei Personen

schwerverletzt wurden. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer befuhr die B122 aus

Richtung Canow kommend in Richtung Wustrow. Nach bisherigen Erkenntnissen kam

der 19-Jährige kurz vor dem Abzweig Seewalde aus bisher ungeklärter Ursache nach

links von der Fahrbahn ab, streifte einen Straßenbaum, fuhr durch den dortigen

Straßengraben, stieß frontal gegen einen weiteren Straßenbaum und kam dort zum

Stillstand. Der 19-jährige Fahrer sowie der 46-jährige Beifahrer wurden durch

den Zusammenstoß schwerverletzt (aber nicht lebensbedrohlich) und mussten in

das Klinikum Neustrelitz verbracht werden.



An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 8.000 Euro. Das Fahrzeug

musste geborgen werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die

B122 ca. eine Stunde vollgesperrt und ca. eineinhalb Stunden halbseitig gesperrt

werden. Hierbei haben die Beamten den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle

vorbeigeleitet.



