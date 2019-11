POL-LWL: Mann soll LKW- Fahrer mit Softairwaffe bedroht haben

Hagenow/ Stolpe (ots) - Während der Fahrt soll am Freitagabend ein Mann einen

LKW- Fahrer auf der BAB 24 mit einer Softairwaffe bedroht haben. Der 25-jährige

Beschuldigte, der zur Tatzeit selbst am Steuer eines LKW gesessen hatte, konnte

kurze Zeit später bei Hagenow von der Polizei gestellt werden. Den bisherigen

Erkenntnissen zufolge soll der Tatverdächtige beim Überholen eines anderen LKW

dessen 29-jährigen Fahrer mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht haben,

als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden. Anschließend soll der

Beschuldigte nach dem Überholvorgang versucht haben, den LKW des Opfers

abzudrängen. Nach Angaben des Opfers konnte ein Zusammenstoß nur durch eine

Notbremsung verhindert werden. Die daraufhin informierte Polizei konnte wenig

später beide Lastwagen am Parkplatz ´Schremheide´ stoppen. Im Fahrerhaus des

25-jährigen Verdächtigen entdeckten die Polizisten eine Softairpistole, bei der

es sich um die zur Tat benutzte Waffe handeln könnte. Gegen den 25-Jährigen

wurde Anzeige wegen Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr erstattet. Die

aufgefundene Softairwaffe wurde beschlagnahmt.



