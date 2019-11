POL-NB: Polizeilicher Großeinsatz auf Grund einer Schlägerei in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Anklam (ots) -



In der Nacht vom 23. zum 24. November 2019 wurde in der Anklamer

Mehrzweckhalle ´Volkshaus´ eine Tanzveranstaltung durchgeführt. Um

03:54 Uhr teilte ein Zeuge der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg über Notruf mit, dass es vor dem

´Volkshaus´ zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen einer Vielzahl

von Personen käme.



Den ersten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Anklam bot sich bei

ihrem Eintreffen im Bereich vor dem ´Volkshaus´ eine unübersichtliche

und unklare Lage. In einer Menschenmenge von ca. 150 bis 200 Personen

kam es zu zum Teil heftigen verbalen Auseinandersetzungen zwischen

mehreren, nicht eindeutig voneinander abgrenzbaren, Personengruppen.

Auch Mitarbeiter des Ordnungsdienstes der Veranstaltung waren

zeitweise betroffen. Mehrere, teilweise stark angetrunkene, Personen

versuchten mehrfach, die polizeilichen Maßnahmen der eingesetzten

Beamten zu stören. Zur Trennung der Personengruppen und zum Schutz

der Beamten wurde gegen eine Vielzahl von Personen Platzverweise

ausgesprochen und ein Diensthund eingesetzt. Im weiteren

Einsatzverlauf konnte so die Anzahl der Personen vor dem ´Volkshaus´

auf ca. 40 bis 50 verringert werden.



Bei der Durchsetzung der Platzverweise kam es zu einer

Widerstandshandlung gegen einen der eingesetzten Polizeibeamten durch

einen 35-Jährigen aus einer Gemeinde des Amtes Anklam-Land. Der

Beamte und der Tatverdächtige blieben unverletzt. Ein 29-Jähriger aus

Anklam wurde durch weitere eingesetzte Beamte in Gewahrsam genommen,

da dieser die Einsatzmaßnahmen massiv störte und dem ihm erteilten

Platzverweis nicht Folge leistete.



Durch den Einsatz weiterer Funkstreifenbesatzungen und einer

verstärkten Polizeipräsenz im Stadtgebiet gelang es, die Lage bis

05:00 Uhr soweit zu beruhigen, dass der polizeiliche Einsatz im

Anklamer Stadtgebiet beendet werden konnte.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand war eine wechselseitig begangene

Körperverletzung zwischen einem 23-Jährigen und einem 33-Jährigen,

beide wohnhaft in einer Gemeinde des Amtes Anklam-Land, ursächlich

für die Auseinandersetzungen vor dem ´Volkshaus´. Beide erlitten

jeweils Verletzungen im Gesichtsbereich und wurden mit Rettungswagen

in das Anklamer Klinikum verbracht. Zu den Hintergründen oder Motiven

können derzeit keine Angaben gemacht werden, diese sind u. a.

Gegenstand weiterer Ermittlungen.



Insgesamt kamen 15 Funkstreifenwagen des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg sowie 3 Funkstreifenwagen der Bundespolizeiinspektion

Pasewalk zum Einsatz.



Die Kriminalpolizei Anklam hat Ermittlungen, u. a. wegen des

Verdachts der Körperverletzung und des Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte, aufgenommen. Zeugen oder Geschädigte der

Auseinandersetzungen vor dem ´Volkshaus´ werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier Anklam unter der Tel.-Nr. 03971 251-0, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.





