POL-NB: Pkw prallt aus bisher ungeklärter Ursache bei Neustrelitz gegen Baum (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Am 25.11.2019 gegen 01:55 Uhr informierte ein Zeuge die

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass am

Abzweig der B96 aus Neubrandenburg kommend in Richtung

Neustrelitz/Hohenzieritzer Straße ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen

und gegen einen Baum geprallt sei.



Bei Eintreffen am Unfallort fanden die eingesetzten Beamten einen

erheblich beschädigten Pkw Mitsubishi ASX vor, der an einem

Straßenbaum verkeilt war. Der Fahrer, ein 54-jähriger Neustrelitzer,

war im seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von den Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr Neustrelitz aus diesem gerettet. Weitere

Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Der Fahrer wurde durch den

Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mit einem

Rettungswagen in das DRK-Krankenhaus Neustrelitz verbracht.



Der Unfall-Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen

Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden wird mit ca.

8.000,-EUR beziffert. Der einspurige Fahrbahnabschnitt musste

aufgrund der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für ca. eine

Stunde gesperrt werden.



Warum der Pkw nach links von der Fahrbahn abkam ist derzeit unbekannt

und wird u. a. Gegenstand der weiteren Unfallermittlungen des

Kriminalkommissariats Neubrandenburg sein.



