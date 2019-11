POL-NB: 23-jähriger Pkw-Fahrer übersieht aufgrund Alkoholisierung eine Verkehrsinsel

Röbel (ots) -



Am 24.11.2019 gegen 19.25 Uhr kam es auf der L 20 am Kreisverkehr

Sparow/Silz zu einem Verkehrsunfall. Der 23-jährige Fahrer aus

Greifswald kam mit seinem Pkw VW Passat, aus Richtung Malchow

kommend, im Kreisverkehr nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über

die dort befindliche erhöhte Verkehrsinsel. Dabei wurde u.a. ein

Verkehrszeichen beschädigt. Anschließend kam der Pkw auf der

Verkehrsinsel zum Stehen.



Beim Fahrzeugführer wurde im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ein

Atemalkoholwert von 1,67 Promille festgestellt. Die Entnahme einer

Blutprobe wurde daraufhin veranlasst und der Führerschein

sichergestellt. Infolge von Unfallschäden war der Pkw nicht mehr

fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der

Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf ca.

5.000,- Euro. Der Fahrzeugführer erlitt durch den Unfall einen Schock

und wurde zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.



Die Kriminalkommissariat-Außenstelle Röbel hat die Ermittlungen wegen

des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315c StGB

aufgenommen.





