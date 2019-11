POL-LWL: Polizei verhindert Veranstaltung der rechten Szene

Banzin (ots) - In Banzin (bei Vellahn) hat die Polizei am Samstagabend eine

offensichtlich geplante Veranstaltung der rechten Szene verhindert. Gegen 20

Personen, die mit Fahrzeugen angereist waren, wurden nach Überprüfung der

Personalien Platzverweise ausgesprochen. Die Anreisenden kamen insbesondere aus

Mecklenburg- Vorpommern, aber auch aus Schleswig- Holstein und Niedersachsen.

Unter ihnen befanden sich auch Personen, die nach Erkenntnissen der Polizei

eindeutig der rechten Szene zugehörig sind oder wegen rechtsgerichteter

Straftaten in der Vergangenheit aufgefallen waren. Am späten Samstagnachmittag

hatte die Polizei einen Zulauf von Fahrzeugen zu einem Gehöft im Ort

festgestellt, auf dem bereits im März dieses Jahres eine rechte

Musikveranstaltung vermutet worden war. Aus diesem Grund kam es seinerzeit zu

einem Polizeieinsatz, bei dem mehrere Personen und Fahrzeuge kontrolliert

wurden.



Nach Angaben mehrerer anreisender Person, die durch die Polizei im Zuge des

gestrigen Einsatzes überprüft und dann abgewiesen wurden, soll es sich bei der

geplanten Veranstaltung um eine Geburtstagsfeier gehandelt haben. Insgesamt

waren 25 Polizeibeamte vor Ort im Einsatz. Zu Störungen im Zuge des

Polizeieinsatzes kam es nicht.



