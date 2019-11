POL-NB: PKW beim Brand eines Sperrmüllhaufens erheblich beschädigt

Waren (ots) -



Am 23.11.2019 gegen 03:15 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass in

der Carl-Moltmann-Straße in 17192 Waren ein Sperrmüllhaufen brennt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr

bestätigte sich der Sachverhalt. Auf einem umzäunten Restmüllplatz

brannte ein Sperrmüllhaufen in voller Ausdehnung. Dieser war durch

unbekannte Täter in Brand gesetzt worden. Durch das Feuer wurde ein

neben dem Restmüllplatz geparkter PKW erheblich beschädigt. Die

eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Waren konnten

das Feuer löschen. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft

sich auf ca. 9.500,-EUR



