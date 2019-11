POL-NB: Die Polizei bedankt sich bei dem dreijährigen Maxim

Neustrelitz (ots) - Gestern war ein aufregender Morgen für den kleinen

dreijährigen Maxim aus Neustrelitz: Er ist wie jeden Morgen um 06:15 Uhr mit

seinem kleinen Laufrad zusammen mit Papa Chris von Zuhause (Höhenstraße) aus in

Richtung Kita Abenteuerland (Strelitzer Chaussee) gefahren. Da Mama Babett das

Familienauto für den Weg zur Arbeit braucht, fahren nämlich Maxim und Papa Chris

jeden Morgen mit Laufrad und Fahrrad zur Kita Abenteuerland.



Polizeioberkommissar Ino Nattermann ist als Präventionsbeamter im

Polizeihauptrevier Neustrelitz tätig und fährt täglich gegen 06:15 Uhr und 06:30

Uhr die Strelitzer Chaussee entlang, um zum Dienst zu fahren. Dabei ist ihm in

den vergangenen Wochen das auffällige Duo (Maxim und Papa Chris) aufgefallen.

Der kleine Mann ist dabei stets vorschriftsmäßig mit Helm und sehr guter

Beleuchtung neben seinem Papa gefahren und hat trotz seiner kleinen Beine doch

mächtig Gas gegeben. An der roten Ampel wurde vorschriftsmäßig angehalten und

dabei konnte unser Kollege Ino auch gut beobachten, wie Maxim hoch zu seinem

Papa schaute, um mit ihm zu sprechen. Ino beobachtete das ein paar Tage und war

beeindruckt von dem kleinen Flitzer.



Also nahm Ino Kontakt zu der Kitaleitung Abenteuerland auf und erfragte, ob es

einen kleinen Jungen gibt, der jeden Morgen gegen 06:30 Uhr mit Laufrad und Papa

in die Kita kommt. Das Ergebnis erfreute Ino sehr, denn die Kitaleitung konnte

den Kontakt zu den Eltern herstellen.



Die Eltern Babett und Chris waren sehr stolz und glücklich über die geplante

Aktion der Polizei. Wir haben mit den Eltern abgesprochen, dass wir am

Freitagmorgen zwischen 06:15-06:30 Uhr Maxim und Papa Chris bei der Kita

erwarten und Maxim sich dann in ein Polizeiauto setzen und auch das Blaulicht

anschalten darf. Zudem haben wir natürlich einen Polizeiteddy besorgt, um Maxim

zu loben und auch zu danken, da er mit seinen noch jungen drei Jahren ein tolles

Vorbild für alle anderen Verkehrsteilnehmer ist.



Heute früh war es dann soweit: Die Polizeibeamten Ino und Diana, zwei

Journalisten und natürlich die Kitaleitung haben ab 06:10 Uhr gespannt auf dem

Parkplatz der Kita gewartet. Wir wollten die Beiden natürlich nicht verpassen.

Um 06:20 Uhr war es dann soweit. Ganz weit in der Ferne konnte man zwei Lichter

erkennen. Ein Licht weiter unten, welches sehr stark leuchtete und ein Licht

weiter oben, welches etwas schwächer leuchtete und immer ein wenig hin und

herschwankte (weil Papa ja sehr langsam fahren muss). Die Aufregung bei uns

steigerte sich immer mehr. Wir haben nun auch schon Mama Babett gesehen, die

extra mit dem Auto gekommen ist, um bei der Aktion dabei sein und danach weiter

zur Arbeit fahren zu können.



Als Maxim dann bei uns war, hat es ihm die Sprache verschlagen. Er war zunächst

sehr verunsichert, wieso denn die Polizei hier steht und zwei Männer Fotos von

ihm machen. Das war ihm gar nichts. Er versteckte sich am Bein von Papa. Das

wiederum war sehr niedlich. Auch als Ino das Blaulicht einschaltete oder sich

Maxim ins Auto setzen konnte, entspannte er sich nicht richtig. Stattdessen

sagte Maxim dann zu Papa, dass er sich ja das Polizeiauto angucken soll. Naja,

irgendwo ist das ja auch verständlich gewesen - es war früh am Morgen und für so

einen kleinen Mann auch sehr aufregend.



Wir sind also mit in die Kita gegangen um die Geschenke zu übergeben. Und siehe

da, Maxim taute langsam auf. Ein Lächeln war nun immer dabei. Als Ino dann auch

noch den Polizeiteddy rausholte, war Maxim überglücklich. Auch die Fotografen

haben ihn jetzt nicht mehr gestört. Für Mama und Papa gab es natürlich auch ein

paar Kleinigkeiten, schließlich gehen die Beiden ja als gutes Vorbild voran und

zeigen Maxim, wie man sich richtig im Straßenverkehr verhält.



Zum Abschluss hat Maxim jedem die Hand gegeben und ist dann ganz stolz wie ein

Großer mit seinem Teddy in den Gruppenraum gegangen. Durch das Fenster konnten

wir noch beobachten, wie Maxim den größeren Kindern gegenüber überglücklich

seinen Teddy präsentiert hat.



Am Ende haben uns die Eltern noch erzählt, dass Maxim gar nicht genug bekommen

kann von der Polizei und Polizeiautos. Der Polizist gehört auch zu seinen zwei

Lieblingsberufen - Maxim möchte nämlich Arzt oder Polizist werden. Wir sind

gespannt.



