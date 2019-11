POL-NB: Zwei Frauen bei Verkehrsunfall auf der BAB 11 schwer verletzt

Pasewalk (ots) - Am 22.11.2019, gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der Autobahn

11 zwischen Schmölln und Penkun in Richtung Republik Polen eine Verkehrsunfall,

bei dem 2 Frauen schwer verletzt wurden. Die 52-jährige Fahrerin aus Berlin kam

aufgrund einer Reifenpanne nach rechts von der Autobahn ab, überschlug sich mit

dem Ford Focus und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde durch Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr Penkun befreit und schwerverletzt, aber nicht

lebensbedrohlich, mit einem Rettungshubschrauber in ein Eberswalder Krankenhaus

geflogen. Ihre 41-jährige Beifahrerin aus Potsdam wurde ebenfalls schwer

verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Schwedter Krankenhaus gefahren. Für

die Rettungs- und Reinigungsarbeiten war die Autobahn in diesem Bereich für ca.

1,5 h voll gesperrt. Die Beamten der Pasewalker Polizei wurden neben Feuerwehr

und Rettungsdienst auch durch Polizeibesatzungen des Bundespolizeireviers

Pomellen, der Prenzlauer Polizei und der Bernauer Autobahnpolizei unterstützt.

In Zusammenhang mit diesem Unfall weist die Polizei ausdrücklich darauf hin,

dass auch Reifen ein ´Verfallsdatum´ haben und regelmäßig auf Altersverschleiß

überprüft werden sollten.



