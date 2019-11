POL-HWI: VW Sharan in Dassow entwendet

Wismar (ots) - Als ein 39-jähriger Mann gestern Morgen seinen Pkw in der

Lübecker Straße in Dassow aufsuchen wollte, musste er feststellen, dass dieser

nicht mehr vor Ort war und offenbar gestohlen wurde. Er benachrichtige die

Polizei in Grevesmühlen, die den Tatort aufsuchte und eine Anzeige aufnahm.

Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die bislang unbekannten Täter den grauen

VW Sharan mit GVM-Kennzeichen in der Zeit vom Abend des 21. November (19:50 Uhr)

bis zum 22. November (06:40 Uhr). Der Wert des Fahrzeugs wird auf ca. 11.000 EUR

geschätzt.



Zeugen, die relevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das

Polizeirevier Grevesmühlen unter der Tel. 03881/720 0 zu wenden.



