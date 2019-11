POL-NB: 5-jähriger Junge bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Demmin (ots) - Am 22.11.2019 gegen 07:05 Uhr ist es in der Bahnhofstraße in

Demmin zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein 5-jähriger Junge

schwerverletzt wurde. Ein 49-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Bahnhofstraße

aus Richtung Zentrum kommend in Richtung Reitweg. Kurz vor dem Busbahnhof lief

plötzlich der 5-jährige Junge von links nach rechts über die Straße. Da der

Junge dunkel gekleidet war und plötzlich hinter einem Baum hervorkam, war er für

den Fahrzeugführer spät zu erkennen. Der 49-jährige Fahrzeugführer reagierte

sofort, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 5-Jährige prallte

mit dem Kopf gegen die Motorhaube und wurde dadurch schwerverletzt.



Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der 5-Jährige wie jeden Morgen zusammen mit

seinem größeren Bruder zum Busbahnhof gegangen, um seinen Bruder dort in den

Schulbus zu verabschieden. Als er wieder zurück zum elterlichen Wohnhaus über

die Straße lief, hat er nicht auf den Straßenverkehr geachtet, so dass es

dadurch zu dem Verkehrsunfall gekommen ist. Ein Zeuge hat den Unfall aus

nächster Nähe beobachtet und war sofort zur Betreuung des Jungen vor Ort. Der

5-Jährige war ansprechbar, stand aber unter Schock. Die Eltern waren kurze Zeit

später ebenfalls am Unfallort. Der Junge wurde mit dem Rettungswagen in das

Klinikum Greifswald verbracht. An dem Fahrzeug ist ein Schaden von ca. 500 Euro

entstanden.



