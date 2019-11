POL-HST: Einschränkungen aufgrund mehrerer Versammlungsgeschehen am 23.11.2019 im Ostseebad Binz

Binz (ots) - Am Samstag, dem 23.11.2019, finden im Bereich des Binzer Zentrums

zwei bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen angemeldete

stationäre Versammlungen sowie ein angemeldeter Aufzug statt.



So meldete das Bündnis ´RÜGEN FÜR ALLE - Gemeinsam gegen Rechts´ einen Aufzug

durch die Ortslage des Ostseebades mit integrierten Kundgebungen an. Eine

weitere Anmeldung zu einer stationären Versammlung ging bei der

Versammlungsbehörde vom Bündnis ´Greifswald für alle´ ein. Die drei

Versammlungsanmeldungen richten sich gegen das ´AfD - Flügeltreffen´ im Arkona

Strandhotel, zu dem u.a. der AfD-Landesvorsitzende von Thüringen, Björn Höcke

sowie der AfD-Landesvorsitzende von Brandenburg, Andreas Kalbitz erwartet

werden. Die AfD-Veranstaltung wird etwa gegen 17:00 Uhr enden. Ab 18:00 Uhr

findet als Folgeveranstaltung der Sportlerball eines Sassnitzer Sportvereins im

Arkona Strandhotel statt.



Das Motto der Versammlung unter freiem Himmel des Bündnisses ´Rügen für Alle´

lautet: ´GeFlügelfest - Für Demokratie und Toleranz´. Der Anmelder erwartet

zwischen 300-500 Teilnehmer. Das Bündnis ´Greifswald für alle´ plant die

Versammlung mit etwa 30 angemeldeten Teilnehmern unter dem Motto: ´Kein Raum der

AfD´ abzuhalten.



Der Demonstrationszug soll um 11:00 Uhr im Bereich des Vorplatzes des Binzer

Hauptbahnhofes starten und sich anschließend durch die Binzer Ortslage bewegen.

Dabei wird der Aufzug im Bereich des Arkona Strandhotels für eine Kundgebung

stoppen. Nach dem geplanten Bühnenprogramm soll der Aufzug weiter durch Binz und

wieder zurück zum Arkona Strandhotel führen, wo eine Abschlusskundgebung geplant

ist, die etwa 16:00 Uhr enden soll.



Die angemeldete stationäre Versammlung des Bündnisses ´Greifswald für alle´, die

zwischen 11:00 und 15:00 Uhr stattfinden soll, wird ebenfalls im Bereich des

Arkona Strandhotels durchgeführt.



Aufgrund des angemeldeten Versammlungsgeschehens muss mit entsprechenden

Verkehrseinschränkungen von zirka 10:00 bis 17:00 Uhr gerechnet werden. Dazu

werden temporär auch Vollsperrungen erforderlich sein, weshalb die Polizei

empfiehlt, insbesondere den Bereich zwischen Dünenstraße, Hauptbahnhof, Proraer

Straße und Seebrücke zu umfahren.



Die Polizeiinspektion Stralsund wird das Versammlungsgeschehen zusammen mit

Unterstützungskräften begleiten. Die mit dem Demonstrationsgeschehen im

Zusammenhang stehenden aktuellen Informationen der Polizeiinspektion Stralsund,

insbesondere zu Beeinträchtigungen, können am 23.11.2019 über den

Twitter-Account der Polizeiinspektion Stralsund @Polizei_HST und dem Hashtag

#BINZ2311 abgerufen werden.



Die Pressestelle der Polizeiinspektion Stralsund ist am 23.11.2019, ab 08:00

Uhr, unter der Rufnummer 03838/810-243 oder 246 zu erreichen. Darüber hinaus

wird eine Ansprechbarkeit im Einsatzraum durch eine mobile Pressesprecherin

gewährleistet. Diese kann ebenfalls über die o.a. Telefonnummer kontaktiert

werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



