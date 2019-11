POL-HST: Rauchentwicklung im Experimentarium Zingst

Zingst (ots) - Am heutigen Freitag (22.11.2019) erhielt die Polizei gegen 08:45

Uhr Kenntnis von einem Brand in der Seestraße in Zingst im dortigen

Experimentarium.



Es stellte sich heraus, dass es im Dachbereich des Objekts zu einem Brand kam,

der durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zingst gelöscht wurde. Personen

kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro

geschätzt.



Im Zuge der gegenwärtig stattfindenden Ausbauarbeiten im Experimentarium wurden

am Dienstag Schweißarbeiten durchgeführt, die nach gegenwärtigem Kenntnisstand

Auslöser dieser Rauchentwicklung gewesen sein könnten.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen

Brandstiftung aufgenommen.



