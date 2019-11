POL-SN: Junge Frau gerät unter Straßenbahn, bleibt unverletzt

Schwerin (ots) - Einen riesen Schreck bekamen Passanten am gestrigen frühen

Abend auf dem Marienplatz.



Eine alkoholisierte 18-Jährige geriet nach ersten Erkenntnissen durch

gesundheitliche Probleme zwischen die Waggons einer gerade einfahrenden

Straßenbahn.



Dabei verlor sie das Gleichgewicht und prallte mit dem Kopf gegen einen Waggon.

Sie versuchte dann die Kupplung der Waggons zu überklettern, fiel hin und geriet

unter die Straßenbahn.



Genau in diesem Moment kam die Straßenbahn zum Stehen, die junge Frau hatte

offensichtlich großes Glück.



Die 18-Jährige wurde durch einen Passanten unter der Bahn herausgezogen, sie war

äußerlich unverletzt, verlor aber das Bewusstsein. Ersthelfer betreuten sie bis

zum Eintreffen der Rettungskräfte. Sie wurde zur Untersuchung ins Klinikum

gebracht.



Auf dem Marienplatz kam es während des Rettungseinsatzes zu

Verkehrsbehinderungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4446797

OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell