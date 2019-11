POL-HRO: Vermisstes Kind

Schwerin (ots) -



Am 21.11.2019 gegen 13 Uhr entfernte sich der 13-jährige Ethan

Goldstein aus einer Wohngruppe für Kinder/Jugendliche aus dem

Schweriner Stadtteil Görries. Bis zum jetzigen Zeitpunkt kehrte der

Junge nicht in die Unterkunft zurück und ist unbekannten

Aufenthaltes.



Zu Ethan existiert folgende Personenbeschreibung:

- ca. 1,60 m groß und von dünner Statur

- blonde Haare, an den Seiten kurz, das Oberhaar lang getragen

- bekleidet mit einer grauen Jeans, einem grauen Kapuzenpullover und

einer dunklen Winterjacke



Ziel und Grund seines Verschwindens sind unbekannt. Die Polizei

bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Jungen. Bei

Hinweisen zu der vermissten Person wenden sie sich telefonisch an das

Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. 0385/51802224, über die

Internetwache unter www.mvnet.de oder an jede andere

Polizeidienststelle.





Im Auftrag,

Lauter, PK

Streifenführer, PHR Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



