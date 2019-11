POL-HRO: Sachbeschädigung an abgestellten PKW

Güstrow (ots) -



Am 21.11.2019 gingen bei der Einsatzleistelle des Polizeipräsidiums

Rostock gegen 22:50 Uhr mehrere Anrufe besorgter Anwohner ein, dass

in der Rostocker Str. fünf bis sechs Personen mittels

Baseballschlägern abgestellte Fahrzeuge beschädigen.

Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte flüchteten die Täter

in unterschiedliche Richtungen.

Im Nahbereich des Tatorts konnten mehrere Tatverdächtige angetroffen

und zum Sachverhalt befragt werden.

Nach ersten Erkenntnissen beschädigte die Personengruppe mindesten 12

Fahrzeuge in der Rostocker Straße. Der entstanden Sachschaden beläuft

sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen

Betrag.

Gegen die Täter wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung

eingeleitet.



Wer sachdienliche Angaben zu den Sachbeschädigungen machen kann,

meldet sich bitte im Polizeihauptrevier Güstrow unter Tel.:

03843/2660, über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder in

jeder anderen Polzeidienststelle.





M. Weiße

Polizeikommissar

Polizeihauptrevier Güstrow



