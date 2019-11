POL-NB: Zusammenstoß LKW und Radfahrerin in Zinnowitz- Radfahrerin verletzt (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PR Heringsdorf (ots) -



Am 21.11.19 gegen 15.16 Uhr ereignete sich in der Alten Strandstraße

in Zinnowitz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 58-jähriger

LKW-Fahrer befuhr den Trassenheider Weg und hatte die Absicht nach

rechts in Richtung Ahlbecker Chaussee einzufahren. Eine 79-jährige

Radfahrerin befuhr den Bürgersteig aus Richtung Ahlbecker Chaussee

kommend in Richtung Ortszentrum. Dabei kam zum Zusammenstoß zwischen

dem LKW und der Fahrradfahrerin. Die Seniorin stürzte und zog sich

Verletzungen am Bein zu. Durch einen Rettungswagen wurde sie zur

weiteren medizinischen Versorgung in das Krankenhaus nach Wolgast

verbracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 50,-Euro. Die

polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.







