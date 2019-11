POL-HRO: Einbrüche in Stadtmitte und Warnemünde

Rostock (ots) - In der Nacht vom 20. zum 21. November 2019 kam es in Rostocks

Stadtmitte zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrparteienhaus und in

Warnemünde zu vollendeten Einbrüchen in zwei Geschäften.



Im Zentrum von Rostock drang eine männliche Person durch Aufhebeln der

Hauseingangstür in den Flur ein. Der Täter versuchte an einer

Wohnungseingangstür den Türzylinder durch wiederholtes Bohren zu öffnen. Ein

Nachbar hörte die lauten Geräusche und begab sich in den Hausflur. Dies bemerkte

der Täter und floh.



In Warnemünde wurde in zwei Läden durch gewaltsames Aufhebeln der Eingangstüren

eingebrochen. In einem der Läden wurde Bargeld entwendet.



Im Rahmen der Nahbereichsfahndungen konnten keine Täter festgestellt werden. Die

Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Rostock aufgenommen.



