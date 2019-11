POL-HWI: Illegale Müllentsorgung im Wald

Wismar (ots) - Heute wurde dem Polizeirevier Gadebusch die illegale Entsorgung

einer größeren Menge Welldachplatten (ca. 50 qm) angezeigt.



Der Ablageort befindet sich an einem Waldweg des Thandorfer Zuschlages, der nahe

der Utechter Kerbtäler gelegen ist. Bei dem Unrat handelt es sich offensichtlich

um Dachplatten älteren Produktionsdatums die vermutlich Asbest enthalten und

deren ordnungsgemäße Entsorgung mit Kosten verbunden gewesen wäre. Asbest ist

gesundheitsgefährdend und in Deutschland seit 1993 verboten. Die Polizei leitete

ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen ein.



Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Herkunft der

Asbestplatten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch

unter der 03886/722 0 zu melden.



