POL-ANK: Sanierungsmaßnahmen im Polizeihauptrevier Anklam abgeschlossen

Anklam (ots) - Nach knapp dreimonatigen Sanierungsmaßnahmen können die

Kolleginnen und Kollegen des Polizeihauptreviers Anklam nun endlich wieder in

ihre alten Räumlichkeiten zurückkehren. Durch die Bauarbeiten sind die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übergangsweise in die ehemalige

Einsatzleitstelle ins Dachgeschoss des Polizeizentrums Anklam gezogen. Diese ist

räumlich zwar etwas abgesetzt, es sind dadurch jedoch keine Nachteile im Alltag

des Polizeihauptreviers entstanden. Besucherinnen und Besucher können sich mit

ihren Anliegen nun wieder im Erdgeschoss direkt an das Revier wenden.



Die Polizei bedankt sich für das entgegengebrachte Verständnis.



