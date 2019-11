POL-HST: Verkehrseinschränkungen nach Sichtung eines Damhirsches auf der A20

A20/AS Grimmen Ost (ots) - Seit den gestrigen frühen Morgenstunden, dem

20.11.2019, waren Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres (AVPR)

Grimmen zusammen mit der Autobahnmeisterei Süderholz im Bereich der Autobahn 20

zwischen dem Parkplatz Riedbruch und der Anschlussstelle Grimmen Ost im Einsatz.

Grund war die Meldung über die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg, dass sich ein Damhirsch auf die Autobahn verirrt hatte.



Die umgehend eingesetzten Beamten des AVPR Grimmen konnten das Tier auf der

Richtungsfahrbahn Lübeck auf Höhe der Anschlussstelle B96/Stralsund feststellen.

Mit einem entsprechenden Sicherungswagen wurde auf diese Gefahrenstelle

aufmerksam gemacht.



Wie der Damhirsch hinter den Wildschutz gelangen konnte, ist bislang unklar. Die

Tiere besitzen ein gutes Sprungvermögen. Eine Überwindung des Zaunes kann daher

nicht ganz ausgeschlossen werden. Möglich ist auch, dass das Tier an einer

beschädigten Stelle des Zaunes, welche bei der Überprüfung in dem Bereich

festgestellt wurde, auf die Autobahn gelangt ist.



Um dem Damhirsch den Weg runter von der Autobahn zu ermöglichen, wurde der

Wildschutzzaun durch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei an mehreren Stellen

geöffnet. Die Überprüfung in der vergangenen Nacht und am heutigen Tag ergab

keine erneute Sichtung des Tieres. Insofern wird gegenwärtig davon ausgegangen,

dass der Damhirsch seinen Weg hinter den Wildschutzzaun gefunden hat. Daher

wurden die geöffneten Stellen am heutigen Tag wieder verschlossen. Die seit

gestern aufgestellte Geschwindigkeitsreduzierung auf 100 km/h in dem

Gefahrenbereich sowie die Warnung vor Wildwechsel auf einer Länge von sechs

Kilometern bleibt jedoch noch bis zum morgigen Tag bestehen.



