POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 80-jährigen Mann aus Rostock

Seit dem 20.11.2019 wird der 80-jährige Waldemar Kimse aus der

Rostocker Innenstadt vermisst. Herr Kimse hat seine Wohnanschrift

fußläufig verlassen und ist in unbekannte Richtung abgängig.

Vermutlich hat der die Straßenbahn am Neuen Markt benutzt.



Die vermisste Person kann wie folgt beschrieben werden:



- ca. 1,70 Meter groß

- magere Gestalt

- kurze Haare

- vermutlich blaue Steppjacke

- vermutlich blauer Pullover mit grauem Muster

- vermutlich dunkle Jeanshose

- vermutlich Latschen



Wer kann Angaben zum Verbleib des Vermissten machen?

Hinweise zur vermissten Person bitte an den Kriminaldauerdienst

Rostock unter (0381) 49161224, die Internetwache der Polizei MV unter

www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.





Christian Herfert

Polizeikommissar

Polizeihauptrevier

Rostock-Reutershagen



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



