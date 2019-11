POL-HWI: Trunkenheit im Verkehr

Neukloster (ots) - Weil ein 44-jähriger Mann eigenen Angaben zufolge heute

Morgen um 00:10 Uhr dringend austreten musste und nicht bis zum nächsten

Rastplatz fahren wollte, hielt er kurzerhand auf dem Standstreifen der A 20 nahe

Fuchsberg an. Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf wurden

im Rahmen einer Streifenfahrt auf den Pkw aufmerksam und sicherten das Fahrzeug

des Alleinreisenden von rückwärts ab. Bei der anschließenden Kontaktaufnahme

mit dem Fahrer bemerkten sie bei ihm Alkoholgeruch. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest untermauerte ihren Verdacht und wies einen Wert von 1,8 Promille

aus. Es folgte eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung seines

Führerscheins. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr.



