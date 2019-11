POL-SN: Weihnachtsmarkt - Polizei, Stadt und Veranstalter sind vorbereitet

Schwerin (ots) - Auch in diesem Jahr wird die Polizei zusammen mit der Stadt und

dem Veranstalter für die Sicherheit der Besucher auf dem Schweriner

Weihnachtsmarkt sorgen.



Besonders bewährt haben sich in den letzten Jahren die gemeinsamen Streifen der

Polizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes. Auch Sicherheitskräfte des

Veranstalters sorgen für ein ungetrübtes Weihnachtsvergnügen.



Umgesetzt wird wie im Vorjahr ein Maßnahmenkonzept, dass neben der Steigerung

der sichtbaren Präsenz von Polizeibeamten, Mitarbeitern des kommunalen

Ordnungsdienstes und privaten Sicherheitskräften, auch den Einsatz von

technischen Sperren beinhaltet.



Besucher des Weihnachtsmarktes werden gebeten, sofern es möglich ist,

öffentliche Verkehrsmittel bei der Anreise zu nutzen.



Passen Sie während ihres Besuches auf Wertsachen auf, machen Sie es den

Taschendieben nicht leicht!



Lassen Sie beim Genuss von Glühwein und anderen alkoholischen Getränken das

Fahrzeug stehen, die Polizei wird verstärkt Kontrollen durchführen!



Ihre Polizei Schwerin



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4445323

OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell