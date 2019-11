POL-GÜ: ausgebrannter Radlader auf dem Gelände einer Siloanlage

Satow (ots) - In der Nacht zum 20.11.2019 brannte auf dem Gelände der Siloanlage

Gerdshagen, bei Satow, ein Radlader. Der Motor- und Fahrerraum ist komplett

ausgebrannt. Es entstand ein Schaden von circa 80.000 Euro. Personen wurden

nicht verletzt. Ein Strafverfahren wegen Brandstiftung wurde aufgenommen und die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die etwas beobachtet

haben, melden sich bitte im Polizeihauptrevier Bad Doberan (038203 560).



Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Benjamin Lübke

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/4445229

OTS: Polizeiinspektion Güstrow



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell