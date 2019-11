POL-HRO: Behinderung eines Rettungs- und Polizeieinsatzes infolge einer Körperverletzung

Rostock (ots) - Am 19. November 2019, gegen 19.30 Uhr kam es in der

Kröpeliner-Tor Vorstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde

eine 19- jährige Frau durch einen 20-jährigen Mann ins Gesicht geschlagen, so

dass ein Schneidezahn abbrach. Die herbeigerufenen Rettungskräfte informierten

die Polizei, da sie bei der Versorgung der Geschädigten von mehreren Männern

gestört wurden. Diese entfernten sich vom Tatort, noch bevor die Polizei

eintraf.



Während der Anzeigenaufnahme durch die Polizeibeamten erschienen zwei weitere

junge Männer (19 und 20 Jahre), die die ärztlichen und polizeilichen Maßnahmen

erheblich behinderten. Die Männer leisteten den eingesetzten Beamten gegenüber

körperlichen Widerstand. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes beleidigte der

20-Jährige die Polizeibeamten.



Die Geschädigte wurde in eine Klinik verbracht. Der 20-jährige Täter verletzte

sich während des Widerstandes leicht. Die Polizei blieb unverletzt.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Ellen Klaubert

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4445140

OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell