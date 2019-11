POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitfahndung nach vermisster 39-Jähriger aus Rostock

Rostock (ots) -



Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte die seit den

Vormittagsstunden vermisste Frau gegen 18:00 Uhr in Gehlsdorf

angetroffen werden. Die Frau war physisch wohlauf und wurde im

Anschluss in das Zentrum für Nervenheilkunde der Universitätsmedizin

Rostock verbracht.



Die Polizei bedankt sich für die Hilfe bei der Suche nach Frau.

Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der

Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben persönlichen Daten,

insbesondere Lichtbilder, zu löschen.



Im Auftrag

Christian Eckermann

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle







Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

