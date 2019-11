POL-ANK: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B105 bei Neuenkirchen

Neuenkirchen (ots) - Am heutigen Vormittag (19. November 2019, gegen 10.15 Uhr)

ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B105, bei dem zwei

Fahrer tödlich verunglückten. Nach ersten Erkenntnissen befuhren der 61-jährige

Fahrer eines Skodas und ein 43-jähriger Fahrer eines VW die Umgehungsstraße in

entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam auf der

Höhe der Abfahrt Neuenkirchen einer der beiden Fahrer auf die Gegenfahrbahn,

sodass es zu einem Frontalzusammenstoß beider Autos gekommen ist. Beide

Fahrzeugführer erlitten so schwere Verletzungen, dass sie noch an der

Unfallstelle verstarben.



Die Bundesstraße musste für drei Stunden voll gesperrt werden. Auch am frühen

Nachmittag musste noch mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden. Über 30

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Es kam auch zum Einsatz eines

Rettungshubschraubers. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 40.000 Euro.







