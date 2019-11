POL-SN: Obotritenring nach Wasserschaden zum Teil gesperrt

Schwerin (ots) - In den heutigen Nachmittagsstunden kam es am Obotritenring,

Höhe Max-Suhrbier-Straße zu einem Wasserrohrbruch. Hierbei wurde die Straße

erheblich unter Wasser gesetzt.



Nach ersten Erkenntnissen wurde der Belag beider Fahrspuren aus Richtung

Bürgermeister-Bade-Platz in Richtung Kreuzungsbereich Lübecker-Straße

beschädigt.



Derzeit regulieren Polizeibeamte den Verkehr.



Im weiteren Verlauf werden durch technische Einrichtungen beide Fahrspuren in

Richtung Kreuzungsbereich Lübecker Straße/Obotritenring abgesperrt. Die

Vollsperrung kann möglicherweise bis zu zwei Tage andauern.



Es wird dringend empfohlen den Bereich nach Möglichkeit zu umfahren, da weitere

Baustellen in unmittelbarer Nähe die Situation zusätzlich erschweren.







