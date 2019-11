POL-HWI: Videowagen stellt mehrere Temposünder auf der A20 fest

Wismar (ots) - Am vergangenen Sonntag stellten Beamte des Autobahn- und

Verkehrspolizeireviers Metelsdorf mit Hilfe des Videowagens auf der Autobahn 20

zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße fest und leiteten entsprechende

Bußgeldverfahren ein.



Fünf Fahrzeugführer müssen nun neben Punkten in Flensburg und Geldbußen zudem

mit Fahrverboten rechnen.



Die höchste Tempoüberschreitung verbuchte ein Autofahrer, der bei erlaubten 130

km/h mit 230 km/h gemessen wurde, für sich. Ihn erwarten neben 2 Punkten und 600

EUR Bußgeld zudem ein 3-monatiges Fahrverbot.







