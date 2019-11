POL-NB: Mehrere Einbruchsdiebstähle im Reitbahnviertel - drei Tatverdächtige konnten gestellt werden

Neubrandenburg (ots) - In der Nacht vom 17.11.2019 zum 18.11.2019 ist es zu

mehreren Einbrüchen im Reitbahnweg Neubrandenburg gekommen. Nach bisherigen

Erkenntnissen haben die Täter zwei Gartenlauben aufgebrochen sowie versucht, den

dortigen Kiosk aufzubrechen. Am Abend des 18.11.2019 wurde zudem versucht, ein

Zigarettenautomat aufzubrechen. Dabei konnten drei Tatverdächtige auf frischer

Tat gestellt werden.



Am 18.11.2019 gegen 12:00 Uhr stellte ein Gartenbesitzer fest, dass die Täter

gewaltsam in seine Laube am Reitbahnsee eingedrungen sind und sämtliches

Mobiliar durchsucht haben. Zudem wurden Veränderungen vorgenommen, so dass davon

auszugehen ist, dass die Täter in der Gartenlaube genächtigt und den

vorgefundenen Alkohol konsumiert haben. Die Täter haben eine starke Unordnung,

bzw. Verwüstung hinterlassen und dadurch einen Schaden von mindestens 500 Euro

verursacht.



Bei der zweiten angegriffenen Gartenlaube sind die Täter ebenfalls gewaltsam

eingedrungen, haben aber nach ersten Erkenntnissen keine Veränderungen

vorgenommen oder Gegenstände entwendet. Der Sachschaden wird hier auf ca. 200

Euro geschätzt.



Zudem haben die Täter mehrfach mit Gewalt versucht, in den Kiosk am Reitbahnsee

einzubrechen. Dabei haben die Täter einen erheblichen Schaden angerichtet, der

derzeit nicht genau bezifferbar ist, aber wohl vierstellig sein wird. Da es den

Tätern nicht gelungen ist, in den Verkaufsraum zu gelangen, wurde nichts

entwendet.



Am 18.11.2019 gegen 21:45 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit,

dass er beobachtet hat, wie drei Personen einen Zigarettenautomat in der

Traberallee im Neubrandenburger Reitbahnviertel aufbrechen wollen. Die sofort

eingesetzten Beamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg konnten vor Ort

drei jugendliche Tatverdächtige (zwei 17-jährige männliche und eine 16-jährige

weibliche Tatverdächtige) stellen. Die Drei gaben nach erfolgter Belehrung zu,

dass sie den Zigarettenautomaten aufbrechen wollten, um aus Geldnot an

Zigaretten zu kommen.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und

-sicherung im Einsatz. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde bekannt, dass

es einen möglichen Zusammenhang zu den oben genannten festgestellten

Einbruchsdiebstählen in die Gartenlauben und den Kiosk aus der Nacht vom

17.11.2019 zum 18.11.2019 gibt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wird

peprüft, ob die drei Jugendlichen auch für die Einbruchsdiebstähle zur

Verantwortung gezogen werden.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an die

Erziehungsberechtigten übergeben.



An dieser Stelle bedanken wir uns bei dem aufmerksamen Hinweisgeber. Nur durch

die sofortige Mitteilung konnten wir die drei Tatverdächtigen stellen und

Hinweise erlangen, die zur Aufklärung weiterer Straftaten führen könnten.







