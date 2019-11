POL-LWL: PKW stieß mit Fahrrad zusammen

Boizenburg (ots) - In Boizenburg ist am frühen Montagabend ein Fahrradfahrer von

einem PKW erfasst und leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen

17:30 Uhr in der Theodor- Körner- Straße. Bei dem Zusammenstoß erlitt der

70-jährige Fahrradfahrer leichte Verletzungen an der Schulter sowie am Knie. Die

Polizei geht derzeit davon aus, dass der Autofahrer die Vorfahrt des

Fahrradfahrers missachtet hat. Jedoch dauern die Ermittlungen zur genauen

Unfallursache noch an.







