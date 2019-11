POL-ANK: Erneut Tresor gestohlen

Liepgarten (ots) - Gestern Nachmittag wurde der Polizei ein weiterer

Einbruchsdiebstahl gemeldet, bei dem ein Tresor entwendet wurde. Die unbekannten

Täter sind zwischen dem 17. November (gegen 22.00 Uhr) und dem 18. November 2019

(16.30 Uhr) gewaltsam in eine Stallung in Liepgarten eingebrochen und nahmen den

Tresor mit etwa 1.700 Euro Bargeld mit. Der KDD war vor Ort und hat Spuren

gesichert. Ob ein Zusammenhang mit den gestern gemeldeten Einbruchsdiebstählen

(Pressemitteilung vom 18. November 2019, 15.52 Uhr) besteht, kann nicht

ausgeschlossen werden und wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft.



Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise

geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Ueckermünde unter

039771-820 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.







