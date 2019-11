POL-LWL: Auto prallte gegen haltenden PKW- zwei Verletzte

Goldberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Diestelow sind am Montagnachmittag

drei Autoinsassen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam die

31-jährige Fahrerin eines PKW aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab

und prallte anschließend mit ihrem Wagen gegen ein an einer Bushaltestelle

haltendes Auto. Dabei erlitten die mutmaßliche Unfallverursacherin und ein

mitfahrendes Kind sowie die Fahrerin des anderen Autos jeweils leichte

Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, der insgesamt

auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Nach Angaben der 31-jährigen

Autofahrerin habe sie aufgrund von gesundheitlichen Problemen die Kontrolle über

ihr Fahrzeug verloren. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache

dauern jedoch noch an.







