POL-NB: Polizeilicher Einsatz in Löcknitz

Löcknitz (ots) - Im Rahmen der Aufklärungs- und Streifentätigkeit anlässlich des

Volkstrauertages stellten Beamte des Polizeihauptreviers Pasewalk am 17.11.19,

gegen 14:30 Uhr, 17 Personen auf dem Friedhof in Löcknitz fest, welche der

rechten Szene zuzuordnen sind. Diese trugen 15 schwarze Fahnen bei sich und

waren vollständig schwarz bekleidet. Die Personen begaben sich zu Fuß vom

Friedhof in Richtung See, zum dortigen Kriegsdenkmal. Dort legten sie einen

Kranz nieder.



Nach Eintreffen weiterer Kräfte des Staatsschutzes der Kriminalpolizeiinspektion

Anklam, aus dem Revier Ueckermünde und der Bundespolizei wurden die Identitäten

der Personen festgestellt und ein Verantwortlicher identifiziert.



Es wird ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz geprüft.







