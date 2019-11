POL-HRO: Verfassungswidrige Symbole in Neubukow

Neubukow (ots) - Nachdem am vergangenen Wochenende in Neubukow eine Vielzahl

verfassungsfeindlicher Symbole festgestellt wurden, ermittelt jetzt der

polizeiliche Staatsschutz.



Nach derzeitigem Kenntnisstand haben unbekannte Täter im Neubukower Stadtgebiet

rund um die B 105 mehr als 30 Hakenkreuze in einer Größe von ca. 50 x 50 cm auf

die Fassaden verschiedener Gebäude gesprüht. Verfassungsfeindliche Schriftzüge

mit einem weiteren Hakenkreuz in der Größe von 180cm x 150cm fanden die Beamten

zusätzlich an der Tür der Stadtkirche in der Mühlenstraße.



Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.







Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell