POL-ANK: Mehrere Einbrüche in der Region

Anklam (ots) - Am heutigen Vormittag (18. November 2019) wurden der Polizei

Einbrüche in Wolgast, Greifswald, Stolpe und Neetzow-Liepen gemeldet. Dabei

wurden auch Tresore angegriffen oder entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden

von fast 10.000 Euro. Ein möglicher Zusammenhang der vier Einbruchsdiebstähle

kann nicht ausgeschlossen werden und wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen

geprüft.



So sind unbekannte Täter zwischen dem 15. und 18. November 2019 gewaltsam in ein

Wolgaster Geschäft in der Leeraner Straße eingebrochen und verursachten einen

Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Dabei wurde ebenso ein Tresor mit Bargeld im

dreistelligen Bereich entwendet. Auch in Stolpe wurde ein Einbruch gemeldet, bei

dem ein Gesamtschaden von etwa 4.500 Euro entstanden ist. Die unbekannten Täter

verschafften sich am Wochenende auch hier gewaltsam Zutritt zu den

Räumlichkeiten eines Informationszentrums und entwendeten aus einem

Stahlblechschrank Bargeld im vierstelligen Bereich. In Neetzow-Liepen waren

Einbrecher in ein Hotel eingebrochen, verursachten ebenso einen Sachschaden und

entwendeten aus einem Tresor Bargeld in Höhe von etwa 1.700 Euro. Ein weiterer

Einbruchsdiebstahl ereignete sich in Greifswald in der Brinkstraße. Unbekannte

Täter sind in die Büroräume eines Küchenstudios gestiegen und entwendeten aus

einer Geldkassette Bargeld im zweistelligen Bereich.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in allen vier Fällen aufgenommen und

bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann,

z.B. zu auffälligen Personenbewegungen im Bereich der jeweiligen Tatorte oder

auch zu abgestellten Fahrzeugen, wird gebeten, sich bei der örtlichen Polizei zu

melden. Informationen werden im Polizeirevier Wolgast unter 03836-2520, im

Polizeihauptrevier Anklam unter 03971-2510 und im Polizeihauptrevier Greifswald

unter der 03834-5400 entgegengenommen. Hinweise können auch über jede andere

Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de mitgeteilt

werden.







