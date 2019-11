POL-HWI: Mehrere Fahrer ohne Fahrerlaubnis festgestellt

Wismar (ots) - Am Nachmittag des 15. November kontrollierte eine

Streifenwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Wismar einen 21-jährigen

Autofahrer in Warin. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann ohne

Führerschein und bestehende Pflichtversicherung unterwegs war. Darüber hinaus

befanden sich an seinem Pkw amtliche Kennzeichen, die zu einem anderen Fahrzeug

gehörten. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne

erforderliche Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Plichtversicherungsgesetz und

Kennzeichenmissbrauchs.



Am selben Tag, kurz vor Mitternacht, fiel einer Streife ein Pkw in der Poeler

Straße in Wismar auf, der sich auffällig unsicher fortbewegte. Als die Beamten

das Fahrzeug anhielten, um es einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, stieg der

Beifahrer aus und ging in aggressiver Art und Weise auf die Polizisten zu. Dabei

gab er ihnen zu verstehen, dass es sich um seinen Pkw handeln würde und die

Besatzung seines Fahrzeugs nicht falsch gemacht hätte. Die folgende

Atemalkoholkontrolle beim 35-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,25 Promille.

Einen Führerschein konnte der Mann weder vor Ort, noch wie zunächst angegeben,

nach Aufsuchen seiner Wohnanschrift vorweisen. Ihn erwartet ein

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne erforderliche

Fahrerlaubnis. Auch gegen den Halter des Pkw, den Beifahrer, leiteten die

Polizisten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.



Am vergangenen Wochenende nahm die Wismarer Polizei zwei weitere Strafanzeigen

wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Dorf Mecklenburg sowie im Stadtgebiet Wismar

gegen einen 27- und einen 40-jährigen Mann auf.







