POL-HWI: Bronzestatue in Boltenhagen entwendet

Wismar (ots) -



Heute Vormittag wurde dem Kontaktbeamten der Polizeistation Boltenhagen der

Diebstahl einer Bronzestatue aus einem Hotel in Boltenhagen angezeigt. Bereits

am 10. November 2019 im Zeitraum von 10:00 bis 14:00 Uhr soll sich der Diebstahl

ereignet haben.



Die Statue hat die Form eines auf einem Holzstamm sitzenden Papageis. Das

Kunstwerk ist circa 200 cm hoch und hat ein Gewicht von etwa 350 Kilogramm. Der

Wert wird auf 5000 Euro geschätzt.



Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des

Kunstwerkes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen

unter der Telefonnummer 03881/720 0 zu melden







