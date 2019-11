POL-NB: Zwei Raubstraftaten - in Waren (Müritz) und in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion

Neubrandenburg wurden am Samstag (16.11.19) zwei Raubstraftaten verübt.



In Waren (Müritz) befand sich der 27-jährige Geschädigte gegen 18:00 Uhr in der

Rosa-Luxemburg-Straße. Ein ihm unbekannter Mann sei auf ihn zugekommen und habe

sich als Ex-Freund einer flüchtigen Bekannten ausgegeben, welche ihm noch Geld

schulde. Unter Androhung von Gewalt habe der Unbekannte dem Geschädigten

schließlich Bargeld in Höhe von 50 EUR aus der Bauchtasche gerissen. Der

Geschädigte beschrieb den Mann als südländisch aussehend. Er hätte eine graue

Jacke mit Kapuze, eine schwarze Hose und graue Sneakers getragen. Der unbekannte

Tatverdächtige habe sich anschließend in Richtung Supermarkt entfernt.



In Neubrandenburg begab sich der 28-jährige Geschädigte gegen 22:50 Uhr mit

seinem Hund die Kranichstraße entlang. Aus Richtung Torgelower Straße seien ihm

vier Männer entgegen gekommen. Unvermittelt und unter verbaler Drohung und

Anwendung körperlicher Gewalt hätten ihm die Männer das Portemonnaie entwendet.

Einer der unbekannten Tatverdächtigen sei dabei von seinem Hund (American Bully)

gebissen worden. Die unbekannten Tatverdächtigen seien anschließend in Richtung

Vogelviertel geflohen. Sie konnten trotz umfangreicher Nahbereichsfahndung nicht

mehr festgestellt werden. Der Geschädigte beschrieb die Männer als schlank,

zwischen 18 und 21 Jahren, alle vier hatten schwarzes Haar, zwei von ihnen einen

kurzen Vollbart. Ein Mann habe eine rote Jacke getragen. Die unbekannten

Tatverdächtigen würden einem südländischen Phänotypus entsprechen. Die Drohung

wurde in Deutsch ausgesprochen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die

Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.







