POL-SN: Seitenscheibe von Pkw eingetreten

Schwerin (ots) - Offenbar voller Frust verließ am Samstag ein Mann sein SUV,

ging zum Fahrzeug das vor ihm stand und trat mit voller Wucht die Seitenscheibe

der Fahrerseite ein. Dabei wurden die beiden 25-jährigen Insassen leicht

verletzt.



Anschließend setzte sich der Tatverdächtige in sein Fahrzeug und fuhr davon. Auf

dem Beifahrersitz befand sich zu diesem Zeitpunkt eine weibliche Person, der die

Situation nach Zeugenangaben sichtbar unangenehm war.



Die Tat ereignete sich am Samstag gegen 17.20 Uhr vor dem REWE-Markt am

Obotritenring.



Zu diesem Vorfall gab es Zeugen, darunter auch ein Polizeibeamter, der sich

außer Dienst befand.



Kennzeichen und Fahrzeugtyp sind bekannt.



Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung

und Sachbeschädigung eingeleitet.







