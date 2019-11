POL-LWL: Polizei bittet um Hinweise nach drei Einbruchssachverhalten

Hagenow (ots) - Nach einem Einbruch und zwei weiteren Einbruchsversuchen am

frühen Sonntagmorgen in Hagenow bittet die Polizei nun um Hinweise zu diesen

Vorfällen. Unbekannte Täter waren im Zeitraum zwischen 04:00 und 04:30 Uhr in

der Friedrich- Heincke- Straße in ein Büro eingedrungen und hatten daraus

verschiedene Geräte, darunter auch einen Monitor, entwendet. In zwei weiteren

Fällen hatten Unbekannte in derselben Straße versucht, in Geschäftsräume

einzudringen. Die Polizei stellte dort Einbruchsspuren an einem Fenster bzw. an

einer Tür fest. Allerdings gelangten die Einbrecher nicht in die betreffenden

Räume. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aller drei Taten aus. Einer

Zeugenaussage zufolge, soll der Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war,

möglicherweise für diese Einbrüche in Frage kommen. Er wurde dabei beobachtet,

als er an einem der Tatorte ein Fenster beschädigte und dann verschwand.

Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310)

entgegen.







Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell