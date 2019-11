LWSPA M-V: Interpol-Operation 30 Days at Sea - Wasserschutzpolizei M-V stellt 39 Umweltverstöße fest

Waldeck (ots) -



Die Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern nahm im Oktober 2019 an der

weltweiten Operation ´30 Days at Sea´ teil. Ziel dieser von Interpol initiierten

Kontrollaktion, die von insgesamt 60 Staaten unterstützt wurde, ist der Schutz

der Meeresumwelt. Die Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektionen M-V konnten

bei 60 durchgeführten Seeschiffskontrollen zur Einhaltung der internationalen

Regeln zum Schutz der Meeresumwelt 39 Verstöße feststellen und fertigten 21

Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Zur Absicherung der Verfahren wurden insgesamt

6.262,00 Euro Sicherheitsleistung eingenommen. Zu den während der Operation

festgestellten Meeresverschmutzungsdelikten zählte u.a. ein unter dänischer

Flagge fahrendes Seeschiff, welches nicht die vorgeschriebenen Nachweise über

das Sammeln und den Verbleib von ölhaltigem Bilgenwasser führte. Gegen den

Kapitän und leitenden Ingenieur wurden Anzeigen wegen des Verstoßes gegen

internationale Bestimmungen über die Verhütung der Meeresverschmutzung

erstattet. Bei einer weiteren Kontrolle auf Reede vor Rostock-Warnemünde wurden

die Polizeibeamten der Wasserschutzpolizei auf einem unter der Flagge Panama

fahrendem Seeschiff fündig. Neben kleineren Mängeln wurde die

Abwasserbehandlungsanlage nicht regelkonform betrieben. Gegen den

verantwortlichen Ingenieur wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen

internationale Bestimmungen über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch

Abwasser erstattet. ´Überprüfungen auf Einhaltungen des internationalen

Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe, gehören auch

in der Zukunft zu den täglichen Aufgaben und Herausforderungen der

Wasserschutzpolizei in Mecklenburg-Vorpommern´, sagt Robert Stahlberg, Sprecher

der Wasserschutzpolizei M-V.







