POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Laage (Landkreis Rostock) (ots) - Am Sonntag, den 17.11.2019, gegen 17.00 Uhr,

kam es auf der B 108 in Laage zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem

ein Fußgänger schwer verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Fußgänger die Ampelkreuzung B

108/Bahnhofstraße überqueren, als plötzlich ein PKW die Kreuzung aus

Fahrtrichtung Rostock passierte und diesen erfasste. Er wurde mit

lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Rostocker Krankenhaus transportiert.



Bei der Unfallaufnahme der Polizei wurde ein Gutachter der Dekra hinzugezogen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Bundesstraße musste zeitweilig

halbseitig gesperrt werden.



PHK Andreas Wenzel

PR Bützow







