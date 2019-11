POL-NB: Person in Greifswald vermisst, LK VG

Greifswald (ots) - Seit dem 14.11.2019, um 20:00 Uhr, wird in Greifswald der 27

Jahre alte Rayk Wendt vermisst. Er hat sich in unbekannte Richtung aus der

Häuslichkeit entfernt. Beschreibung des Herrn Wendt



- Größe: 1,65 cm

- schlanke Gestalt

- kurze, dunkelblonde Haare

- leichter Vollbart



Die zuletzt getragene Bekleidung:



- grüne Bomberjacke

- bunte Tarn-Jogginghose

- neongrüne Schuhe

- graue Wintermütze und schwarze Handschuhe



Er führt einen schwarzen Rucksack mit sich. Herr Wendt benötigt wichtige

Medikamente. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos. Die

regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise

nimmt sie in Greifswald unter Telefon 03834/5400, sowie jeder anderen

Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle,

Polizeipräsidium Neubrandenburg







