POL-NB: Polizei- und Feuerwehreinsatz in Waren (Müritz)

Waren (Müritz) (ots) - Nachdem ein Zeuge am 17.11.2019, gegen 09.00 Uhr über

Polizeinotruf meldete, dass ein Mann eine übel riechende Flüssigkeit an einem

Mehrfamilienhaus in Waren (Müritz), Teterower Straße ausgebracht hat, kamen

sofort die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Waren zum Einsatz. Da nicht

klar war, ob eine Gefahr für Menschen oder die Umwelt bestand, alarmierte die

Rettungsleitstelle den Gefahrgutzug des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte.

Diese Einsatzkräfte betraten das Haus unter Atemschutztechnik, brachten

insgesamt 10 Bewohner (6 Erwachsene/ 4 Kinder) und den Störer ins Freie. Es

konnte dann schnell Entwarnung gegeben werden. Der vermutlich psychisch kranke

56-jährige Mann hatte ein Gemisch aus Farbe und Fäkalien verschüttet, dass durch

die Feuerwehr restlos beseitig wurde. Durch einen Notarzt erfolgte die

Einweisung des Verursachers in eine psychiatrische Klinik. Insgesamt waren 64

Kameraden der Feuerwehr mit 16 Fahrzeugen im Einsatz. Die angrenzende

Ortsdurchfahrt der Bundesstraße musste für eine Stunde voll gesperrt werden.



Im Auftrag



Rüdiger Ochlast



Polizeihauptkommissar



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst







